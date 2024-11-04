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İngiliz turist rekoru

Bu yıl 150'yi aşkın ülkeden turist ağırlayan Antalya'da, 2024 yılında en büyük artış, yüzde 20 ile İngiltere pazarında yaşandı. Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısı ilk kez 1.5 milyonu aştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
İngiliz turist rekoru

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Bu yıl 150'yi aşkın ülkeden turist ağırlayan Antalya'da, 2024 yılında en büyük artış, yüzde 20 ile İngiltere pazarında yaşandı. Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısı ilk kez 1.5 milyonu aştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısıyla Antalya'nın yeni bir tarihi rekora hazırlandığını belirtti. İki ana pazar Rusya ve Almanya'nın ardından İngiltere'nin geldiğine işaret eden Kavaloğlu, "Birleşik Krallık 1.5 milyonu geçti, yaklaşık yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor bu. Dolayısıyla İngiltere bizim için çok önemli bir pazar" dedi.

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