Konyalı çiftçiye laboratuvar desteği

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile Konya Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Arasında Laboratuvar Hizmetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü İmzalandı. Konya Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri, düzenlenen protokol kapsamında gıda, yem, toprak, gübre ve su analizleri hizmetlerini, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Laboratuvarlarında yaptırabilecek.

Protokolü Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak KIRKGÖZ ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erol TURAN imzaladı.