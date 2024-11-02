Erzurum’da pancar ekimi yüzde 35 arttı

Erzurum'da soğuk iklime dayanıklı şeker pancarının ekim alanı, son 5 yılda yüzde 35 artarak 23 bin dekara ulaştı. Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yaygın ekilen şeker pancarı, soğuk iklime dayanıklılığı nedeniyle çiftçilerden rağbet görüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, "Erzurum'da üretilen şekerin polarına (kökteki şeker miktarı) baktığımızda 17 civarında. Bu yılki üretimin 100 bin ton olacağını ve bununla 17 bin ton şeker üretileceğini düşünüyoruz." dedi.

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