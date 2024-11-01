Garanti Bankası finansal sonuçlarını açıkladı! Kredi büyüklüğü 1 trilyonu aştı

Garanti Bankası finansal sonuçlarını açıkladı. İlk 9 ayda, bankanın net kârı 66 milyar 950 milyon 363 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 2 trilyon 877 milyar 835 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 170 milyar 612 milyon TL oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten; "Bu çeyrekte de özel bankalar arasında TL kredilerde ve müşteri mevduatlarında liderliğimizi korumayı başardık. Konut ihtiyaç ve taşıt kredisi ile kredi kartlarında aldığımız pazar payı ile TL kredi büyüklüğümüzü 1 trilyon TL'nin üzerine çıkardık" dedi.

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