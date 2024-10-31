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Boğaz’ın incisi 366 yalıdan 100’e yakını alıcı bekliyor!

İstanbul Boğazı'ndaki 366 yalıdan 100'e yakını satılıyor. İçlerinde ilk sırayı, 6 milyar lirayla Bebek'teki bir yalı çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Boğaz’ın incisi 366 yalıdan 100’e yakını alıcı bekliyor!

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Boğaziçi'nin incileri, yeni sahiplerini bekliyor! Son dönemde emlakçılarda fazlaca "satılık yalı" ilanları görülüyor. 6 milyar TL istenen Bebek'teki bir yalı, listenin başında yer alıyor. Rumelihisarı'ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı'na 120 milyon Euro (4.5 milyar TL) fiyat biçiliyor. Kanlıca'daki yalıya, 2.4 milyar lira isteniyor. Emlakçılar, "Ortalama yüzde 30 artış var" diyor.

100 YALI SATILIK
Boğaz'ın incisi 366 yalıdan 100'e yakını alıcı bekliyor. Satılık yalılarda başı 6 milyar lirayla Bebek'teki bir yalı çekiyor. Emlakçılar, bu yıl fiyatlarda ortalama yüzde 30 artış yaşandığını belirtiyor...
İstanbul Boğazı'nın ihtişamlı ve görkemli yapıları olan yalılar herkesin hayallerini süslüyor. Son dönemde fazlaca satılık yalı ilanı görülürken, emlakçılar bunun en büyük sebeplerinin mirası elden çıkartma isteği ve yüksek bakım maliyetleri olduğunu belirtiyor. Para dergisinin haberine göre; Boğaz'ın incisi 366 yalıdan 100'e yakını alıcı bekliyor. İlanlara göre fiyatta başı 6 milyar lirayla Bebek'teki bir yalı çekiyor. 2.4 milyar lirayla Kanlıca'daki başka bir yalı takip ediyor.

BAKIMI MALİYETLİ
Altın Emlak'ın sahibi Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu anda yalı statüsünde girilmiş 100 civarında ilan olduğunu belirterek, fiyatlara ve satış nedenlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Fiyatlar ortalama 50 milyon lira seviyelerinden başlarken, 2 milyar lira seviyelerine kadar çıkıyor. Satışlarda miras ve sonrası anlaşmazlıklar etkili. Ayrıca bir dönem zevk için alınan bu yerler, sonrasında malikleri tarafından kullanılmaması nedeniyle de saçışa çıkabiliyor. Yalıların bakım ve onarım maliyetleri çok yüksek. Ayrıca Boğaz riski bazı yalı sahiplerini ürkütüyor."

AVRUPALILAR DA İLGİLENİYOR
Bu yıl yalı fiyatlarının hem kiralık hem satılık mülklerde ciddi oranda arttığına dikkat çeken EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsar, "Talep ve yatırım fırsatlarının artmasıyla yalı satışlarındaki fiyat yükselişi de devam ediyor. 2023'e kıyasla 2024 yılında yalı fiyatlarında ortalama yüzde 20-30 artış var. Sarıyer, Yeniköy ve Beykoz bölgelerindeki yalılar için bu artışlar daha belirgin durumda" dedi. Yabancılar arasında en çok Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi Ortadoğu ülkelerinin ilgi gösterdiğini, son dönemde Rusya ve Avrupalıların da buna eklendiğini kaydeden Balsar, yalıların kira fiyatlarında da son dönemde yüzde 50'ye varan bir artış yaşandığını aktardı.

EN AZ 10 MİLYON DOLAR
İstanbul Emlak Brokerleri Kooperatif Başkanı ve Bosforce Yönetici Ortağı Ulvi Özcan, "Satılık yalıların ortalama fiyatlarını kestirmek zor olsa da rakamlar 10 milyon dolardan başlıyor. Yalıların bakımlı olması halinde bu rakam 15 milyon doların üzerine çıkıyor. Satılık piyasada adı geçen yalılar arasında Müşir Zeki Paşa Yalısı'nı söyleyebilirim. Fiyatını 120 milyon euro olarak piyasada duyuyorum" ifadesini kullandı.

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