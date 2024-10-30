Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne nasıl başladı? Borsada en çok kazandıran hangi sektör?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,24 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 8.961,03 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.
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EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR!
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile gayrimenkul, en fazla kaybettiren yüzde 0,32 ile spor oldu.
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Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmezken, pazartesi günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puandan tamamladı.