Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye Kart 18 şehre ulaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelindeki toplu taşıma kartlarını bir araya toplayan Türkiye Kart Projesi'ne dahil olan il sayısını yıl sonuna kadar 18'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz" dedi.

5 İLDE 118 BİN SEYAHAT

Projenin 81 ile yayılması için belediyelerle işbirliğinin önemine işaret ederek, Türkiye Kart'ı, pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanıma açtıklarını anımsattı. Türkiye Kart uygulamasına pilot 5 ilde vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Bakan Uraloğlu, "Bu 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satıldı. Türkiye Kart'la 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi" ifadesini kullandı.

Türkiye Kart'ın PTT iş yerlerinden satın alınabileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyenler 'şemasız' Türkiye Kart için 40, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye kartlar için ise 60 lira ödeyecek. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla görüşmeler sürdürüyoruz."