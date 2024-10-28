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2.3 milyon kişi BES'li olacak

BES’te katılımcı sayısının bu yılı 16.5 milyon ile kapatacağı tahmin edilirken, bu sayının 2025’te 17.6 milyona, 2027’de 18.8 milyona ulaşması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
2.3 milyon kişi BES’li olacak

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Emeklilikte ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümesini sürdürüyor. BES'te katılımcı sayısının bu yıl sonunda 16.5 milyona, 2025'te 17.6 milyona ulaşması bekleniyor. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, 'finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık' programının başlangıç ödeneği, bu yıl için 33.2 milyar lira olurken, gelecek yıl için 75 milyar 994 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödenek, 2026 yılı için 93 milyar 565 milyon 663 bin, 2027 yılı için de 115 milyar 847 milyon 451 bin lira olarak öngörüldü.

2025'TE 1.5 TRİLYON LİRAYI AŞACAK
BES katılımcı sayısı ve üretilen kişi başı brüt prim miktarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının artırılması amaçlanıyor. Sisteme katılımın bütün gelir gruplarında yaygınlaştırılması, böylelikle yurt içi tasarrufların artırılması ve sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmalarında iyileştirme yapılması için çalışmalar yürütülüyor.

Bütçe teklifine göre, BES katılımcı sayısının bu yılın sonunda 16.5 milyona, 2025'te 17.6 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu sayının 2026 yılında 18.2 milyona, 2027 yılında ise 18.8 milyona çıkarılması öngörülüyor. Kişi başına prim üretiminin de 2024 yılı sonunda 11 bin 750 lira, gelecek yıl 14 bin 306 lira, 2026 yılında 17 bin 143 lira ve 2027 yılında da 19 bin 804 lira olması bekleniyor. BES fon tutarının da bu yıl sonunda 1 trilyon 271 milyar 443 milyon lira, 2025'te ise 1 trilyon 449 milyar 445 milyon lira olacağı öngörüldü. Bu tutar için 2026 yılında 1 trilyon 579 milyar 895 milyon lira, 2027'de 1 trilyon 658 milyar 889 milyon liralık hedef belirlendi.

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