Nvidia Apple’ı geride bıraktı

Yapay zekadan aldığı güçle satışlarını hızla artıran çip üreticisi Nvidia en değerli şirketler listesinde hızla yükseliyor. Artan taleple birlikte hisselerinde rekor yükseliş gören Nvidia, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Apple'ı tahtından etti ve Microsoft'un ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Nvidia'daki son ralli, bireysel yatırımcıların ilgisini artırabilecek bir hamle olarak, 7 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere hisselerini bire on bölmeye hazırlanırken geldi. Silikon Vadisi çip üreticisinin hisseleri son olarak yüzde 5 artış göstererek Nvidia'ya 3,007 trilyon dolarlık bir piyasa değeri kazandırdı.