Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde 11'inci yaşını kutlayacak Marmaray'ın açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Uraloğlu, "Türkiye'nin 164 yıllık rüyası Marmaray, Ağustos 2004'te vurulan ilk kazma ile hayata geçti. Marmaray açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet verdi. Hattımızla vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa sürede, hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor" ifadelerini kullandı.

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