Esnafa borç yapılandırması

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın devlete olan borçlarının yapılandırılmasını istedi. Palandöken, "Enflasyona bağlı olarak girdi maliyetlerindeki artış esnaf ve sanatkarlarımızı oldukça zorluyor. Bir taraftan artan iş yeri kiraları, stopaj, akaryakıta ve enerji kalemlerine gelen zamlar, işçi giderleri vesaire derken esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın düzlüğe çıkabilmesi için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart. En son çıkarılan yapılandırmada 156 milyar TL tahsil edilmişti. Yeni bir yapılandırma ile hem devlet bütçesine gelir sağlanır hem de vatandaşımız nefes alır" dedi.

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