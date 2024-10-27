Diyabet ilaçları SGK listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8 bin 786'ya çıkardıklarının bildiren Işıkhan, ilaçların, hastalara şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi. Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, geri ödeme listesine alınan 61 ilaçtan 9'unun diyabet, 5'inin antitrombotik, 2'sinin Alzheimer, 1'inin ise kronik immün trombositopeni ilacı olduğu bilgisi yer aldı.

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