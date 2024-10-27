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Asgari ücrette yeni zam tarifesi!

Merkez Bankası Başkanı Karahan asgari ücretin yüzde 25 artmasının enflasyon ile uyumlu olacağını söyledi. Ancak komisyon görüşmelerinde rakamın artacağı belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Asgari ücrette yeni zam tarifesi!

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD'de yatırımcılara yaptığı açıklamalarda asgari ücret için yüzde verdi. Karahan, yüzde 25 oranındaki asgari ücret artışının enflasyonla uyumlu olacağını belirtti.

Karahan'ın görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Asgari ücret, sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belirleniyor. Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz" açıklaması yaptı.

Öte yandan ilgili bakanlıkların konuyu masaya yatırdığı, hem işçi hem de işvereni mağdur etmeyecek, enflasyonu tetiklemeyecek bir oran için etki analizleri yapıldığı bildirildi. Merkez Bankası Başkanı Karahan asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam üzerinde dururken, oranın görüşmeler sırasında daha yukarı çıkacağı üzerinde duruluyor. AK Parti kaynakları, "Belirlenecek oran işçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak" dediler. Emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmeler başladı. Emekli maaş artışlarının normal sistem içinde gerçekleşmesi bekleniyor. 12 bin 500 lira alan en düşük emekli maaşının ise emekliye verilen zam çerçevesinde artırılması değerlendiriliyor.

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