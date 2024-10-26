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Trenler hızlanıyor yollar kısalıyor! Yeni hatlar geliyor

Türkiye’nin dört bir yanında hızlı tren projeleri devreye alındı. Bu sayede ulaşım hızlı ve güvenli olacak. En hızlısı İstanbul-Ankara arasında olacak.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Trenler hızlanıyor yollar kısalıyor! Yeni hatlar geliyor

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Hükümet Türkiye'nin dört bir yanını hızlı tren ağları ile örmek için harekete geçti. Bu kapsamda 4 saatlik yolu 1.5 saate düşürecek Halkalı – Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar 2025 yılında tamamlanacak.

Öte yandan saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek Süper Hızlı Tren ile birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Bu projenin 2034 yılı gibi tamamlanması bekleniyor. İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya kapı komşusu yapmak için Ankara - İzmir arasındaki hızlı demiryolu inşası da devam ediyor. Mevcutta Ankara-İzmir arası demiryolu 824 kilometre iken seyahat ise yaklaşık 14 saat sürüyor. Yeni projeyle iki şehir arasının 624 kilometre seyahat süresinin ise 3.5 saate düşürülmesi planlanıyor. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı, 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak.

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