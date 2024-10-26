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Sosyal destek yüzde 30 arttı

2025 bütçesinde sosyal destekler için ayrılan pay geçen yıla göre yüzde 30.8 oranında artırıldı.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Sosyal destek yüzde 30 arttı

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Türkiye, sosyal yardım bütçesini 2025 yılında 650,9 milyar liraya çıkarıyor. Geçen yıl 497 milyar TL olan sosyal destek bütçesi böylece yüzde 30.8 oranında artmış oldu.

Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 130,9 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 87,6 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 70,2 milyar lira harcanacak. Engellilerin eğitim desteği için 47 milyar lira, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 16,7 milyar lira, elektrik tüketim desteği 9,7 milyar lira ve koruyucu aile uygulaması kapsamında 2,2 milyar lira ayrıldı.

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