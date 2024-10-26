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Sahte balda fiyat oyunu

Ziya Şahin, 1 kilo balın maliyetinin 261 TL olduğunu daha ucuza satılanların bal olmadığını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Sahte balda fiyat oyunu

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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünyadaki çam balının yüzde 92'sinin Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Yaklaşık 40 yıldır çam balını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyoruz." dedi.

Şahin, tüketicilere güvenilir yerlerden bal satın almaları çağrısında bulunarak, şöyle devam etti: "Biz, birliklerimiz tarafından üretilen etiketli ve markalı balların sonuna kadar arkasındayız. Şu anda 34 birliğimiz bal üretiyor ve satıyor. Tüketicilerimiz güvenilir ballara buralardan ulaşabilirler. Bazı yerlerde 50-100 liraya satılan balları görünce üzülüyoruz. Bunlar bal değildir çünkü balın 1 kilogramının maliyeti 261 liradır."

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