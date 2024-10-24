Cumhuriyet Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi

Cumhuriyet Bayramı yaklaştı, tatil ve izin planları yapılmaya başladı. 1.5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili yarım gün izinle hafta sonuyla birleştirilebilecek. Böylece 4 günlük bir tatil imkanı doğacak. Bu süreyi seyahatle değerlendirmek isteyenler tatil planlamalarına başladı. Turistik bölgelerde fiyatlar sonbaharla birlikte düşüşe geçmişti. 4 günlük tatili Ege ve Akdeniz'de geçirmek isteyenleri bu nedenle daha düşük fiyatlar bekliyor. Tatilciler, sahil bölgelerinin yanı sıra kültür turlarına da büyük ilgi gösteriyor. Turizmciler Cumhuriyet Bayramı tatili için hem günübirlik hem konaklamalı turlar hazırladı. İstanbul çıkışlı günübirlik turlar kişi başı 700-bin 100 lira bandında seyrediyor. 730 liraya Maşukiye- Sapanca, 959 liraya Edirne, bin 50 liraya da Anıtkabir turu yapılabiliyor. Konaklamalı turlarda da fiyatlar konaklama süresine ve programa göre değişiklik gösteriyor. Kişi başı 7 bin liraya 2 gece konaklamalı Kapadokya turu yapılabilirken; Antalya'da Kaş, Olympos ve Kekova'yı görmek isteyenler 3 gece otelde kalarak kişi başı 8 bin 600 lira ödüyor.

SEYAHATE 148 MİLYAR HARCADIK

Bu yılın ilk yarısında yurt içi turizm kapsamında toplam 29 milyon 684 bin seyahat gerçekleştirildi. Yerli turistlerin toplam seyahat harcamaları 148 milyar 376 milyon 593 bin lira olarak kayıtlara geçti. Yakınlar ziyaret için yapılan seyahatlerin sayısı 2024'ün ilk yarısında 18 milyon 680 bini bulurken, harcamaların tutarı 68 milyar 771 milyon 319 lira oldu. Yakınları ziyaretin ardından ikinci sırayı 8 milyon 489 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar aldı. Yerli turistler söz konusu dönemde bu amaçla 60 milyar 511 milyon 887 bin lira harcama yaptı. Yerli turistlerin sağlık ihtiyaçları nedeniyle bu dönemde yaptıkları ziyaretlerin sayısı 1 milyon 178 bin oldu. Bu seyahatlerde 10 milyar 154 milyon 479 bin lira harcandı.



KONAKLAMALI TURLAR

İstanbul çıkışlı rotalar ve kişi başı fiyatlar:

Eskişehir Odunpazarı: 1 gece otel konaklamalı, 2.899 TL

Cumalıkızık-Gölyazı: 1 gece otel konaklamalı, 2.899 TL

Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale: 1 gece otel konaklamalı, 3.269 TL

Safranbolu-Amasra-Abant: 1 gece otel konaklamalı: 2.979-3.079 TL

Kapadokya: 2 gece konaklamalı, 7.083 TL

Kuşadası-Çeşme-Pamukkale: 2 gece konaklamalı, 5.499 TL

Antalya-Kaş,Olympos, Kekova: 3 gece konaklamalı, 8.599 TL

GÜNÜBİRLİK TURLAR

İstanbul çıkışlı rotalar:

Maşukiye-Sapanca: 730 TL

Şile-Ağva-Polenezköy: 759 TL

Cumalıkızık-Gölyazı-Trilye: 939 TL

Edirne: 959 TL

Anıtkabir: 1.059 TL