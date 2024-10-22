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AR-GE çalışmalarına 65.3 milyar lira

Türkiye'de yüksek teknolojili ve katma değerli alanlarda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açan "Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı" için 2025 bütçesinden yaklaşık 63.5 milyar lira harcanması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
AR-GE çalışmalarına 65.3 milyar lira

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Türkiye'de yüksek teknolojili ve katma değerli alanlarda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açan "Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı" için 2025 bütçesinden yaklaşık 63.5 milyar lira harcanması bekleniyor.

"Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı" bütçede öne çıkan başlıklardan biri oldu. Özellikle yüksek teknolojili ve katma değerli alanlarda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2025 yılında 63 milyar 467 milyon 534 bin lira ayrılması planlandı. Bu teknolojilerin geliştirilmesi için 2026 yılında 71 milyar 743 milyon 710 bin ve 2027 yılında 79 milyar 73 milyon 254 bin lira ayrılacağı öngörüldü. Bir kişi ya da grup tarafından AR-GE faaliyetleri için harcanan sürenin aynı dönemde çalışılan toplam süreye bölünmesiyle hesaplanan TZE cinsinden AR-GE personeli sayısının bu yıl sonunda 300 bine ve gelecek yıl 330 bine ulaşması hedefleniyor. Söz konusu sayısının 2026'da 365 bine ve 2027'de 400 bine çıkacağı öngörülüyor.

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