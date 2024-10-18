QNB’den yeşil ve mavi tahvil ihracı

QNB Türkiye, Uluslararası Finans Kurumu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliği ile toplamda 125 milyon dolar tutarında yeşil ve mavi tahvil ihracı gerçekleştirdi. Genel Müdür Ömür Tan, "Türkiye'nin ilk mavi tahvilini ihraç ederken, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına destek oluyoruz. Yeşil tahvilimizle, düşük karbonlu projelere kaynak sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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