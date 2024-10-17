Kart borcuna 60 taksit! Faiz oranı ne kadar? Yapılandırma kimleri kapsıyor?

■ Yapılandırma kimleri kapsıyor?

Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödememiş olanlar ile kredi borcunu en az 30 gün geciktirmiş olanlar yapılandırmaya başvurabilecek.

■ Başvuru nasıl yapılıyor?

Borçlular başvurularını kullandıkları kredi kartının ya da kredi borcunun ait olduğu bankaya yapabiliyor. İsteyenlere 60 aya kadar (5 yıl) vade imkanı bulunuyor. Tebliğin yayımlanmasından sonraki 1 yıl içinde başvurmak mümkün. Buna göre son başvuru tarihi 27 Eylül 2025 olarak belirlendi.

■ Faiz oranı ne kadar?

Borç yapılandırmada şu anda yüzde 3.11 faiz uygulanıyor. Yapılandırma için faiz oranı belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi dikkate alınacak.

■ Vade içinde faizler düşerse ne olacak?

Tebliğde bu konuda bir detay bulunmuyor. Bankacılar, 5 yıl içinde faizin düşmesi durumunda vatandaşların yeni oranlardan tekrar yapılandırmaya gidebileceğini ifade ediyor.

■ Yapılandırılan kart kullanılabilecek mi?

Kart kullanıma açık olacak. Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Ancak limiti borcun yüzde 50'si ödenene kadar yükseltilemeyecek.

ÖRNEK HESAPLAMA

50 bin liralık kredi kartı borcunun 12 ay taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olacak. Aynı borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de yapılacak toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.