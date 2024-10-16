TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar: Kentsel dönüşüm sigortalı yapılmalı

Türkiye Sigorta Birliği liderliğinde bu yıl Sigorta Tatbikatçıları Derneği, IUC ve Middle East Insurance Review'ın organizasyonunda gerçekleşen 13. Sigorta Haftası'nda düzenlenen 3. Uluslararası Sigorta Zirvesi önemli panellere sahne oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Türkiye Sigorta Piyasasındaki Gelişmeler: Sigorta Penetrasyonu ve Potansiyel Çözümler Üzerine Bir Analiz" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.



Kentsel dönüşümün riski azaltmada büyük rolü olduğuna vurgu yapan Yaşar, "Yasalar, teşvikler, kira ödemeleri varken neden yavaş ilerliyor? Vatandaş güvenli binada güvenle oturmak istiyor. Burada tek enstrüman Bina Tamamlama Sigortası. Kentsel dönüşümü sigortalı gerçekleştirmemiz lazım. 13 Haziran'da genel şartlar yayınlandı. Fakat bu alanda bankalara uygulanan bazı istisnalara sigorta sektörü olarak sahip değiliz. Bir an önce harç ve vergi istisnasının yürürlüğe girmesi lazım ki penetrasyon hızla artsın" diye konuştu.

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