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Memur-Sen açıkladı: Kamuda servise devam!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Memur-Sen açıkladı: Kamuda servise devam!

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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi hizmetinin devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Hakkı Susmaz'ın imzasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda, 17 Mayıs tarihli tasarruf tedbirleri konulu genelge kapsamında toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

YAZI GÖNDERİLDİ
Servis hizmeti sonlandırılan kamu kurum ve kuruluşlarınca iletilen taleplere değinilen yazıda, şöyle denildi: "Servis hizmetine ihtiyacın sürdüğü, özellikle bakanlık merkez teşkilatlarının yer aldığı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunun mesai başlangıç ve bitiş saatlerine riayeti olumsuz etkilediği, servisin sonlandırılmasının bireysel araç kullanımını artırdığı, toplu taşıma kullanan personelin önemli bir kısmının ise birden fazla vasıta kullanması sebebiyle zaman kaybı yaşadığı bildirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, servis hizmeti sunması Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kurum ve kuruluşlara servis hizmeti sağlaması hususunda izin verilmiştir."

'İSTİŞARELER SONUÇ VERDİ'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi" ifadelerini kullandı.

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