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Kart limiti yeniden masaya yatırılacak!

100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarından yıllık 750 lira alınmasına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden masaya yatırılacak. Limitin yükseltilmesi gündemde.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Kart limiti yeniden masaya yatırılacak!

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100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarında Savunma Sanayi Destek Fonu (SSDF) için yıllık 750 lira katkı alınmasına ilişkin düzenlemeye bazı itirazlar geldi. Rakamlar üzerinde yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan SSDF ile ilgili yasa teklifinin bazı bölümlerinin komisyon aşamasında değiştirilmesi gündeme geldi. Kredi kartları ile ilgili bölümün bu kapsamda tekrar ele alınması düşünülüyor. Yapılacak geniş çaplı etki analizleri sonrasında uygulamadan vazgeçilmeyecek. Ancak 100 bin liralık kart limitinin biraz daha yukarı çekilmesi gündeme gelebilecek.

17.5 MİLYON KARTI KAPSIYOR
AK Parti kurmayları, düzenleme kapsamına girecek kartlar ile ilgili kamuoyunda yanlış bilgiler dolandığına dikkat çekip şöyle dedi:

"Bizdeki rakamlara göre Türkiye'de 126 milyon 450 bin kredi kartı var. 17.5 milyonunun limiti 100 bin lira ve üstü. Bu da yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynağın SSDF gideceği anlamına geliyor."

70 MİLYARLIK FON
Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na katılım payı alınmasını içeren torba yasa teklifinin etki analiz raporu ortaya çıktı. Düzenlemeler fona 70 milyar lira gelir getirecek:
- Kredi kartlarından 13.1 milyar TL
- Kol saatlerine getirilecek ÖTV artışından 1.7 milyar TL
- 'Drone'ların vergisinden 464 milyon TL
- Motosikletten 275 milyon TL
- Beyannamelerden maktu tutarından 28.8 milyar TL
- Tapu ve kadastro işlemlerinden 9 milyar TL
- Noterlerde yapılan işlemlerden 18.4 milyar TL.

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