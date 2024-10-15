GSS için 2 formül! İşte çalışmanın detayları...

Vatandaşın, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmasında bir mağduriyet yaşanmaması için yeni bir değerlendirme yapılacak. Bu kapsamda iki alternatif üzerinde duruluyor. Geçen yıl çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeleri sağlandı. Bu süre 31 Aralık'ta sona eriyor.

ERTELEME GÜNDEMDE

Yeni bir düzenleme yapılmazsa GSS borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Vatandaşların böyle bir mağduriyet yaşamaması için iki alternatif gündeme geldi. Bunlardan ilki yeni Cumhurbaşkanlığı kararı çıkarmak. Karar kapsamında GSS borcu da olsa vatandaşlar sağlık hizmeti almaya devam edecek. İkinci formül ise borçların ertelenmesi yönünde. Çalışmalar sonrası son kararı Cumhurbaşkanı verecek.

DEVLET KARŞILIYOR

GSS kapsamında yaklaşık 9 milyon vatandaş olduğu belirtiliyor. GSS kapsamında olanların brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu da şu anda 600 lira civarında. Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.