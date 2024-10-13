PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yurt dışında tatil yapan sayısı 10 milyonu geçti!

Yaz sezonunda fahiş otel fiyatları yüzünden başta Yunanistan olmak üzere yakın ülkelere Türk akını yaşandı. Yurt dışında tatil yapan Türk sayısı ilk kez 10 milyonu geçip 12 milyona dayandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Yurt dışında tatil yapan sayısı 10 milyonu geçti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye ağırladığı turist sayısıyla her geçen gün yeni rekorlar kırarken, yurt dışında tatili tercih eden Türklerin sayısı da giderek artıyor. TÜİK verilerine göre 2023 yılında yurt dışına çıkan Türklerin sayısı ilk kez 10 milyonu aştı. Geçen yıl toplamda 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat yaparak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışına giden vatandaşların geceleme sayısı, toplamda 90 milyon 663 bin 923 oldu. Türk vatandaşları, 2023'ün tamamında toplam 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar harcadı. Kişi başı harcaması ise 639 dolar oldu.

FİYATLAR KAÇIRIYOR
Yurt dışına çıkan Türk turist sayısının bu yıl da artarak yıl sonuna kadar 12 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. sbektör yetkilileri halen rezervasyonların sürdürüğünü belirtiyor. Özellikle yaz sezonunda turizm firmalarının ve otellerin fahiş fiyat uygulaması başta Yunanistan olmak üzere yakın ülkelerde tatili daha ucuz hale getirmişti. Vatandaşlar yurt dışına tatile giderken ege ve Akdeniz'de oteller boş kalmıştı. Fransa, İspanya ve İtalya her zaman olduğu gibi Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alırken, son yıllarda Yunanistan, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin popülerliği de hızla artıyor.

ALMAN TURİSTİN ROTASI TÜRKİYE
ASR Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Almanya'dan Türkiye'ye ciddi seyahat talebi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm açısından Almanya'da lider bir ülke olacağına inanıyorum." dedi. Budde, özellikle Batı Avrupa'daki tüm yeni turizm eğilimlerine Türkiye'nin çok iyi ayak uydurduğunu söyleyerek, Türkiye'nin Avrupa'da çok ciddi turizm altyapısı olduğunu anlattı. Bu durumun özellikle Alman turistlerin çok dikkatini çektiğinin altını çizen Budde, "Seyahat biletlerinin satışları çok iyi gidiyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı
AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!
ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain’in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması
Gaziantep’te aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti! Akrabaları bir gün önce yaşananları anlattı
Kabinede değişiklik mi olacak? Başkan Erdoğan işareti verdi
Zalewski’den Galatasaray itirafı! Neden reddetti?
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı
Maria Branco ile görüştü: Jayden Oosterwolde, maaşına zam istiyor!
SON DAKİKA