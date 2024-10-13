Yurt dışında tatil yapan sayısı 10 milyonu geçti!

Türkiye ağırladığı turist sayısıyla her geçen gün yeni rekorlar kırarken, yurt dışında tatili tercih eden Türklerin sayısı da giderek artıyor. TÜİK verilerine göre 2023 yılında yurt dışına çıkan Türklerin sayısı ilk kez 10 milyonu aştı. Geçen yıl toplamda 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat yaparak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışına giden vatandaşların geceleme sayısı, toplamda 90 milyon 663 bin 923 oldu. Türk vatandaşları, 2023'ün tamamında toplam 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar harcadı. Kişi başı harcaması ise 639 dolar oldu.

FİYATLAR KAÇIRIYOR

Yurt dışına çıkan Türk turist sayısının bu yıl da artarak yıl sonuna kadar 12 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. sbektör yetkilileri halen rezervasyonların sürdürüğünü belirtiyor. Özellikle yaz sezonunda turizm firmalarının ve otellerin fahiş fiyat uygulaması başta Yunanistan olmak üzere yakın ülkelerde tatili daha ucuz hale getirmişti. Vatandaşlar yurt dışına tatile giderken ege ve Akdeniz'de oteller boş kalmıştı. Fransa, İspanya ve İtalya her zaman olduğu gibi Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alırken, son yıllarda Yunanistan, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin popülerliği de hızla artıyor.



ALMAN TURİSTİN ROTASI TÜRKİYE

ASR Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Almanya'dan Türkiye'ye ciddi seyahat talebi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm açısından Almanya'da lider bir ülke olacağına inanıyorum." dedi. Budde, özellikle Batı Avrupa'daki tüm yeni turizm eğilimlerine Türkiye'nin çok iyi ayak uydurduğunu söyleyerek, Türkiye'nin Avrupa'da çok ciddi turizm altyapısı olduğunu anlattı. Bu durumun özellikle Alman turistlerin çok dikkatini çektiğinin altını çizen Budde, "Seyahat biletlerinin satışları çok iyi gidiyor" diye konuştu.