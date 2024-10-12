TMSF, lüks araçları indirimli satacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yeni muhammen bedellerle araç ihalesi düzenleyecek. TMSF daha önceki ihalelerde satılmayan araçları farklı oranlarda indirim yaparak yeniden satışa çıkardı.

Aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobiller, 7 Kasım'da ihale ile satılacak. TMSF lüks araçları ucuza ayarlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı uyarmıştı. Basın açıklamasında "Kamuoyunda 'çantacı, aracı, komisyoncu' gibi isimlerle tanımlanan kötü niyetli şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı" vurgulanmıştı.