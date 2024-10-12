Girişimci gence karşılıksız kredi

Genç girişimcilerin hayalindeki projeleri hibe destekleriyle ticari girişime dönüştüren TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG), başarısı çıtasını her geçen sene biraz daha artıyor. Program ile son 12 yılda 2 bin 370 ticari fikrin 2,5 milyar liralık destekle teknoloji girişimine dönüşmesi sağlandı.

2012 yılından bu yana programın 1. aşamasına toplam 48 bin 666 adet 'fikir başvurusu' alındı. Değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 2 bin 370 proje, teknoloji girişimine dönüşerek toplamda 2,5 milyon liralık destek faydalandı. 2023-1 ve 2024-1 çağrıları kapsamında yatırım kararı alınan toplam 270 girişim için 243 milyon liralık bütçe ayrıldı.