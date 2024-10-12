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Dolandırıcı cepte: Bankalar Birliği vatandaşlara paralarını koruma yöntemlerini anlattı

Türkiye Bankalar Birliği artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcılık yöntemleri en çok cep telefonları aracılığı ile yapılıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Dolandırıcı cepte: Bankalar Birliği vatandaşlara paralarını koruma yöntemlerini anlattı

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Son dönemde, internet ve mobil kanallarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artması nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) açıklama geldi. Açıklamada, hizmet alınan kuruluşun resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapılması gerektiği ve tek tıkın, kişiyi sahte sitelere yönlendirebileceğine dikkat çekildi.

Kullanıcıların banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması gerektiği vurgulanan bilgilendirmede, "Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı, avukat olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için sizden şifrenizi, kart bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi talep eden kişilere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linklere tıklamayın. Güvenliğinizden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, cihazınıza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir." denildi.

Açıklamada, kişisel cep telefonuna, bilgisayara ve tablete yüklenen uygulamanın istediği izinlerin dikkatlice kontrol edilmesinin önem taşıdığı ifade edilerek, "Bankacılık uygulamalarınızı resmi uygulama mağazalarından indirin. Bankacılık uygulamalarında kullandığınız şifrelerinizi, başka uygulamalarda ve alışveriş sitelerinde kullanmayın. Daha az güvenlikli sitelerde şifreleriniz ele geçirilebilir"denildi.

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