Türkiye’ye yatırım çağrısı

Sabancı Topluluğu, 5 yıllık yol haritasını Londra'da düzenlenen konferansta yabancı yatırımcılarla paylaştı. Konferansa dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine güven duyduğunu belirterek, "Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz. Ülkemizin potansiyeline olan güvenimiz artarak devam etmektedir. Türkiye'nin muazzam bir potansiyeli var" dedi. CEO Cenk Alper de "Stratejik yatırımlarımız için 4 odak alan belirledik. 5 yılda mevcut net aktif değerimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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