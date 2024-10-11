Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 16 bin uygunsuzluk tespit ettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptık. 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 800 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. 368'i için suç duyurusunda bulunduk. Yine bunların arasında yakaladığımız uygunsuzluğa bağlı olarak işletme kapatmaları gerçekleştirdik" dedi. Denetimlerde faaliyeti durdurma, idari para cezası, piyasadan o parti ürünlerin toplanması, imha etmek gibi birçok alt başlığı da gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, kamuoyu duyurularının guvenilirgida.tarimorman.gov.tr'den yayınlanmaya devam edeceğini söyledi. Yumaklı, "Bir de 'Tarım Cebimde' uygulamamız var. En kısa zamanda oraya da bunu adapte edeceğiz. Tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz, herhangi bir toleransımız olmayacak" diye konuştu.

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