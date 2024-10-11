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'Bilim Kadınları İçin' programının ödül töreninde kazananlar açıklandı

Bugüne kadar 124 bilim kadınının projelerini ödüllendiren L'Oreal Türkiye'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle yürüttüğü 'Bilim Kadınları İçin' programının ödül töreninde kazananlar açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024
’Bilim Kadınları İçin’ programının ödül töreninde kazananlar açıklandı

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Bugüne kadar 124 bilim kadınının projelerini ödüllendiren L'Oreal Türkiye'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle yürüttüğü 'Bilim Kadınları İçin' programının ödül töreninde kazananlar açıklandı. Ece Öztürk, Gülşah Merve Kılınç, Esra Bilgin Şimşek ve Zeliha Soran projeleriyle ödüle layık görüldü. Program kapsamında ödül kazanan 4 bilim kadınına 200 bin lira destek sağlandı. L'Oreal Türkiye'nin Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, her yıl 1 milyar euroyu bilime, 1 milyar euroyu teknolojiye yatırdıklarını dile getirerek, "Bu, ciromuzun takriben yüzde üçüne denk geliyor" dedi.

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