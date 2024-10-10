Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolları’nda büyük gün 14 Ekim!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyolu projelerine 2024 yılı bitmeden başlayacaklarını açıkladı. İki projenin sözleşme tarihlerinin belli olduğunu duyuran Bakan Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının proje yapım sözleşmelerini 14 Ekim Pazartesi günü imzalayacağız. Sözleşme imzalanmasını takiben yer teslimi yapılacak ve yıl sonuna kadar yapım çalışmaları başlayacak." dedi.

Bakanlığın paylaştığı görsel (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRECEK

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, otoyolun 101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşacağını belirterek, toplam uzunluğun ise 120 kilometre olacağını söyledi. Uraloğlu, "Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçireceğimiz proje kapsamında güzergâh üzerinde 7 kavşak, toplam uzunluğu 3 bin 656 metre olan 4 tünel, 3 bin 652 metre uzunlukta 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e erişim sağlayan Türkiye'nin dört bir yanına giden karayolu koridorları arasında önemli bir köprü işlevi göreceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Proje ile söz konusu istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız." ifadelerini kullandı.