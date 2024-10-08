KOBİ’lere 2.3 milyar dolar destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl yaklaşık 2.3 milyar dolar kaynak sağladıklarını belirterek, "Eximbank aracılığıyla, ihracatçıların yeşil ihracat projeleri ve yeşil altyapıyı destekleme projeleri ve işletme sermayeleri ihtiyaçlarına yönelik 1 milyar dolar kaynak sağlandı. Kalkınma bankalarımız aracılığıyla da KOBİ'lerimizin desteklenmesine yönelik 1.3 milyar dolarlık kaynak temin edildi" dedi.

Şimşek, bu kaynakların kullanılacağı alanlara ilişkin de "Deprem bölgesinde KOBİ'lerin gıda güvenliği projelerine katkıda bulunulması, ekonomik faaliyetlerinin yeniden inşa edilmesi için kullanılacak. Ayrıca işletmelerin uluslararası ticaretlerinin finansmanına destek verilmesi, ülke genelinde emisyon azaltımı yatırımlarının desteklenmesi, özel sektörün iç tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretimi yatırımlarının ve enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanının desteklenmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

DEVAMI GELECEK

Özel sektörün bu kaynakları kullanmaya başladığını ve kullandırımların devam edeceğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti: "Uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliğimiz sürüyor, reel sektörü desteklemek için uzun vadeli ve uygun koşullu kredilerin temini için çalışmalarımız devam edecek. Dezenflasyon sürecinde KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak.