SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

KOBİ'lere 2.3 milyar dolar destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl yaklaşık 2.3 milyar dolar kaynak sağladıklarını belirterek, "Eximbank aracılığıyla, ihracatçıların yeşil ihracat projeleri ve yeşil altyapıyı destekleme projeleri ve işletme sermayeleri ihtiyaçlarına yönelik 1 milyar dolar kaynak sağlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
KOBİ’lere 2.3 milyar dolar destek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl yaklaşık 2.3 milyar dolar kaynak sağladıklarını belirterek, "Eximbank aracılığıyla, ihracatçıların yeşil ihracat projeleri ve yeşil altyapıyı destekleme projeleri ve işletme sermayeleri ihtiyaçlarına yönelik 1 milyar dolar kaynak sağlandı. Kalkınma bankalarımız aracılığıyla da KOBİ'lerimizin desteklenmesine yönelik 1.3 milyar dolarlık kaynak temin edildi" dedi.

Şimşek, bu kaynakların kullanılacağı alanlara ilişkin de "Deprem bölgesinde KOBİ'lerin gıda güvenliği projelerine katkıda bulunulması, ekonomik faaliyetlerinin yeniden inşa edilmesi için kullanılacak. Ayrıca işletmelerin uluslararası ticaretlerinin finansmanına destek verilmesi, ülke genelinde emisyon azaltımı yatırımlarının desteklenmesi, özel sektörün iç tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretimi yatırımlarının ve enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanının desteklenmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

DEVAMI GELECEK
Özel sektörün bu kaynakları kullanmaya başladığını ve kullandırımların devam edeceğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti: "Uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliğimiz sürüyor, reel sektörü desteklemek için uzun vadeli ve uygun koşullu kredilerin temini için çalışmalarımız devam edecek. Dezenflasyon sürecinde KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama
The Evidence
Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?
İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?
Milli Takım ve Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’ten TAKVİM’e özel açıklamalar!
Türk Telekom
Katil Timur Cihantimur’un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Saplantılı aşığımdan beni kurtarın yoksa öldürecek | Esra Erol’da Pınar’ın iddiaları şoke etti: Tehdit, şantaj...
Futbol dünyası ikiye bölündü! Icardi’nin Alanya maçından çıkıp tatile gitmesi yeni bir polemik başlattı
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
SON DAKİKA