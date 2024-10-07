Sonbaharın gelmesiyle bungalov tatili sezonu başladı. Özellikle bungalov turizmi ile öne çıkan Sapanca, Bolu ve Karadeniz bölgeleri için tatil aramalarında hızlı artış yaşandı.

İki kişilik bungalov tatili günlük bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında değişirken, tatilcilere "Önce Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Turizm İşletme Belgesi'ni kontrol edin" uyarısı geldi. Neredekal.com CEO'su Gökhan Sivrikaya; "Sonbahar rotaları popülerleşti. Artan bungalov, termal otel aramalarının yanında yaz tatiline doyamayanların güney bölgelerini aradığını görüyoruz" dedi.