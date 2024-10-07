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Maaş farkına çözüm hazırlığı

Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılına ilişkin maaş farkları için yapılacak düzenlemeye çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Maaş farkına çözüm hazırlığı

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Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılına ilişkin maaş farkları için yapılacak düzenlemeye çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024'te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarında enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa başka bir durum mu söz konusu? Arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar."

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