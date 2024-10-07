Bakanlık düğmeye bastı! 280 bin hesap MASAK radarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını belirledi.

393 BİN SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi. Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı. Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi tarafından da illegal düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan siteler tespit edilerek BTK'ya ihbar ediliyor. 2006'dan bugüne 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve 393 bin 13'ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile hesaplarını bu sitelere kullandırılanları uyardı: "Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin dikkatli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor."



CEZALAR ARTIRILACAK

"Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve sanal kumarı engellemeye kararlıyız" diyen Şimşek, şöyle konuştu: "MASAK, finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak, denetimleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile BDDK, Merkez Bankası ve SPK ortak çalışma yürütecek. Bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor."