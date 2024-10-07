Altay’ın motoru test merkezinde

BMC Power'ın Ankara fabrikasındaki montaj hattında üretimleri tamamlanan; yeni Altay tankına güç verecek BATU, Fırtına obüslerine güç verecek UTKU'nun da yer aldığı transmisyon ve motorlar, geliştirme testlerinin devam ettiği Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi. Bu sevkiyatta envantere girmiş ilk yerli motor TUNA'dan 2 adedi de birlik ve fabrika seviyesi bakım eğitimlerinde kullanılmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere BMC Otomotiv'in İzmir fabrikasına gönderildi.

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