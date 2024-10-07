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1 günde 33 bin yolcu! Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 4 Ekim'de yolcu taşıma rekoru kırdı

Bugüne kadar 12 milyon kişiye hizmet veren Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 4 Ekim’de günlük yolcu rekorunu kırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
1 günde 33 bin yolcu! Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 4 Ekim’de yolcu taşıma rekoru kırdı

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek, tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını söyledi.

Hattın devreye alındığı 2023'ten bugüne 12 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklarının olduğunu vurguladı. Hattın İstanbul'un ulaşımına nefes aldırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu: "Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı da sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendiriyor."

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