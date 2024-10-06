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Türkiye’de son 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı!

Türkiye’de son 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı, toplam 700 bin yerli-yabancı balon yolcusu uçuruldu. Bakan Uraloğlu yıl sonunu rekor sayıyla kapatacaklarını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Türkiye’de son 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın 9 ayında 32 bin 445 sıcak hava balonunun havalandığını ve yolcu sayısının 700 bine ulaştığını bildirerek "Sıcak hava balonculuğunda 2022 yılında tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılarak 750 bin kişi uçurulmuştu. Bu yıl bu sayıyı geçmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülke olduğunun altını çizerek ülkede halihazırda ruhsatlandırılmış 70 sıcak hava balon işletmesi, 6 onaylı eğitim organizasyonu ve bir üretim organizasyonunun bulunduğunu bildirdi. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonu faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Söz konusu işletmeler filolarında bulunan 439 sıcak hava balonu ve 712 balon pilotuyla hizmet veriyor. Gerçekleştirilen balon uçuşlarının yüzde 80'inden fazlası Kapadokya bölgesinde yapılıyor. Kapadokya, iklim ve rüzgar yapısı, yılda ortalama 250 güne kadar uçuş yapılmasına imkan tanıyan coğrafyasıyla zirvedeki yerini koruyor. Kapadokya'da sadece bir günde gerçekleştirilen uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabiliyor."

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