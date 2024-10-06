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Kuyumcuya maliye denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklamasının ardından 9 büyükşehirde gerçekleştirdiği kuyum sektörü denetimleri artırıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Kuyumcuya maliye denetimi

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Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklamasının ardından 9 büyükşehirde gerçekleştirdiği kuyum sektörü denetimleri artırıldı. Kuyum sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere yönelik denetimlerde, fiili stok sayımlarının yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taş alım ve satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edildi. Denetimlerde, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgeleri olmadığı halde döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da araştırıldı. Ayrıca, bu işletmelerde başkalarına ait POS cihazları olup olmadığına da bakıldı.

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