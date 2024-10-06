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Fenomen öğretmene ceza

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye göre öğretmenler öğrencileri kullanarak sosyal medyada yer alamayacak. Özel derse zorlayamayacak.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Fenomen öğretmene ceza

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TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin öğrencilerini kullanarak sosyal medyada fenomen olmak isteyen öğretmenlere "dur" diyecek maddesini kabul etti. Yapılan düzenleme ile sokak ağzıyla, argo konuşan öğretmene de aylıktan kesme cezası verilecek. Öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek. Böylece öğretmenlerin öğrencilerini kullanarak fenomen olmasının önüne geçilecek. İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.

ARGO KONUŞANA CEZA
Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Bu kapsamda öğretmenler sokak ağzıyla, argo konuşamayacak, hal ve hareketleri ile kötü örnek olamayacak.

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