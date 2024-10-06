Ev sahipleri müşteri seçmeye başladı: En gözde kiracı öğrenci çıktı

Son dönemde artan ev sahibikiracı anlaşmazlıkları, kiralık konut arayışındaki avukatları da sıkıntılı bir sürece soktu. Sektör uzmanlarına göre ev sahipleri, avukatlara kiralama yapma konusunda çekingen davranıyor. Konut sahiplerinin favori grubunu ise öğrenciler oluşturuyor. Uzmanlar, avukatların tüm hukuki hakları ve atılabilecek adımları kapsamlı şekilde bilmeleri sebebiyle bu durumun ortaya çıktığını savunuyor. '

'İPİN UCU BENDE OLSUN' MANTIĞI

Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "Avukatlara yönelik bu tutumu son dönemde maalesef çok sık duyuyoruz. Ev sahipleri bildiğiniz gibi artık konutu kiraya verirken çıkış taahhütnamesi gibi çeşitli şartlar öne sürerek 'ipin ucu bende olsun' mantığında hareket ediyor. Avukatlar da bu konuda hukuki bilgiye sahip olduğu için bir çekingenlik hali oluşuyor" şeklinde konuştu.

ÇABUK ÇIKIYORLAR

Ev sahiplerinin en çok talep ettiği kiracı kesimini de açıklayan Tren, "Ev sahiplerinin konutlarını en çok kiraya vermek istediği grup, öğrenciler. 2-3 sene kalıp ardından evi boşaltacak olan kiracılar, daha kazançlı grup olarak görülüyor. Bunun yanı sıra öğrenciler genellikle bir araya gelip toplu şekilde kaldıkları için, konut sahipleri kira bedellerini daha yüksek talep etme fırsatı yakalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

POLİSLER DE MUZDARİP

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da ev sahiplerinin en istemediği kiracı kesiminin avukatlar olduğunu dile getirerek, "Ev sahipleri özellikle son dönemde avukatlara kiralık ev vermekten kaçınıyor. Bildiğiniz gibi ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının çok arttığı bu süreçte, haklarını daha iyi bilmeleri sebebiyle avukatlara karşı bir önyargı var. Bu da ev arayışındaki avukat vatandaşlarımız arasında bazı mağduriyetlerin baş göstermesine sebep oluyor. Ayrıca polislerimizin de bu duruma tepkiyi ve mağdurlar" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'UN EN DEĞERLİSİ BEYKOZ

Gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik üzerine gözler, konut satışlarından %15 ile en yüksek payı alan İstanbul'a çevrildi. Mega kentte ortalama metrekare fiyatı 41 bin 267 TL olurken; son 1 yılda fiyat artışı % 28,37'yi buldu. Sadece Beykoz'da yükseliş % 54'ü geçerek, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Kağıthane'de bu oran yüzde 17 ile sınırlı kaldı. Metrekare fiyatlarında da büyük farklılıklar gözlemleniyor. Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy'de; sırasıyla 115 bin, 114 bin ve 98 bin TL olan metrekare fiyatları; Esenyurt, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde 20 bin- 28 bin TL bandına kadar çekiliyor.