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Borsa’da Ortadoğu etkisi

Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Borsa’da Ortadoğu etkisi

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Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,69 ile Papilon Savunma oldu. Papilon Savunmayı yüzde 10,75 ile Oba Makarnacılık, yüzde 9,63 ile Enerya Enerji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,78 ile Karsan Otomotiv, yüzde 16,78 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 16,32 ile Odaş Elektrik olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,29 değer kaybederek 19 bin 994 liraya düştü. Doların satış fiyatı yüzde 0,28 artışla 4,2530 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 lira oldu.

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