Okullara ek 30 bin yeni personel daha alınacak!

Muhalefet partilerinin "okulların temizlik ve güvenlik ihtiyacının" karşılanamadığı yönündeki kampanyasına TBMM'de rakamlar ile yanıt verildi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, halen okulların temizliği için 49 bin 578 kadrolu temizlik personelinin bulunduğunu belirterek, "İşgücü Uyum Programı kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten 120 bin kontenjan ayrılmış, ancak programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması nedeniyle gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşanmıştır. Söz konusu program kapsamında 66 bin 631 personel görev yapmaktadır" dedi. Maviş, Toplum Yararına Program kapsamında 30 bin kontenjan daha tahsis edildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri ile Aile bakanlıklarının çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri aldığını belirten Maviş, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için bin 219 okulda sabit görev yapmak üzere bin 32 okul kolluk görevlisi, 23 bin 676 okulda okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak 19 bin 856 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 20 bin 848 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 803 ekip görevli" dedi.

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