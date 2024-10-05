İnternetten araç kiralayanlar sahte sitelere dikkat!

İnternet üzerinde kurumsal araç kiralama şirketlerinin sitelerini taklit eden dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri vatandaşlardan depozito ve araç sigorta teminat bedeli tahsil ettikten sonra ortadan kayboluyor. Piyasaya göre daha düşük fiyat vererek vatandaşın ilgisini çeken bu sahtekarlar, Google'a ödedikleri sponsorluk bedelleri sayesinde de "araç kiralama" diye arama yapıldığında ilk sıralarda listeleniyor. Online araç kiralama hizmeti alırken de vatandaşların dolandırılmamak için dikkatli olmaları, gerçek firmalara ulaşmaları istendi.

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