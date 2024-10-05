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Emekli maaşına tavan güncelleme! Fark sorunu çözülüyor

2024 ile 2025 arasındaki aylık farkını kapatacak formülde en yüksek güncelleme katsayısı kullanılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Emekli maaşına tavan güncelleme! Fark sorunu çözülüyor

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Emekli aylığı ile ilgili 2024 ile 2025 yılı arasında oluşan yüzde 30'luk farkın giderilmesiyle ilgili formül bulundu. AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak vatandaşlara bağlanacak aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna işaret ederken, maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada bulunduğu belirtiliyor.

HAKLAR KORUNACAK
Emekli adayları, 2024- 2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeyi merakla beklerken ekonomi yönetimi çalışmalarını hızlandırdı, alternatif çözümler üzerinde yaptığı çalışmada sona yaklaştı. 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişinin dilekçesini 2027 yılında vermesi halinde bile maaşının, katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. AK Parti kurmayları konuya ilişkin, "İnsan bu noktada niye emekli olmak ister? Hak kaybına uğramamak için. 'Sen emekli olma ben senin hakkını koruyorum' diyeceğiz. Burada yasaya gerek olmayacak büyük ihtimalle. Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz. Çok sayıda sigortalıyı etkilemediğini görürsek, yasal düzenleme yerine yönetmeliği değiştirmekle yetinebiliriz" dediler.

SORUN NEREDEN ÇIKTI
2024 yılında emekli olmak isteyenlerin aylıkları hesaplanırken 2023 yılının enflasyon ve büyüme rakamlarına bakılıyor. 2025 yılında emeklilik dilekçesi verenler için ise 2024 yılı enflasyon ve büyüme oranına bakılacak. Bu oranlar 2024 yılı için daha yüksek çıkıyor. Yapılan yüzde 86 oranındaki zam da eklenince güncelleme katsayısı yüzde 30 fazla etki ediyor. Hükümet bu farkı ortadan kaldıracak bir formül için çalışma başlatmıştı.

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