SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altında kritik gün! ABD tarım dışı istihdam verisi açıkladı

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'den gelecek olan verideydi. Beklenen veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi. Peki, altın ne kadar oldu? Küresel piyasalarda son durum ne?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 15:31 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 15:52
Altında kritik gün! ABD tarım dışı istihdam verisi açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, gözler bugün istihdam piyasasına ilişkin gelecek verilere çevrildi.

ABD bayrağı (Fotoğraf: AA)ABD bayrağı (Fotoğraf: AA)

KRİTİK VERİ AÇIKLANDI
ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Açıklanan veriye göre; ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

İşte küresel piyasaların ilk tepkisi...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA