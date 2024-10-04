ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, gözler bugün istihdam piyasasına ilişkin gelecek verilere çevrildi.
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, gözler bugün istihdam piyasasına ilişkin gelecek verilere çevrildi.
KRİTİK VERİ AÇIKLANDI
ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Açıklanan veriye göre; ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.
İşte küresel piyasaların ilk tepkisi...