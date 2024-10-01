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Tam tamına 165 milyon lira: Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor

Beyşehir Gölü’nde 550 bin metrekarelik Çeçen Adası 165 milyon liraya satışa çıkarıldı. Tarım ve hayvancılık yapılan adaya, sal ile ulaşılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Tam tamına 165 milyon lira: Konya’da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor

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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor. İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor. Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor. Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor. Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı. Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

METREKARESİ 9 DOLAR
Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok, "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Tek satılık ada burası. Metrekare fiyatı 9 dolar olarak belirlendi" diye konuştu.

'ÇOK TALEP VAR'
Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi. Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. 550 dönüm büyüklüğünde. Adada hayvancılık ve tarım yapılıyor. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar" ifadesini kullandı.

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