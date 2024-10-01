Muayene için emsal karar: O ücret iade edilecek

Araç muayenesinde ek ücret yargıya taşındı. Giresun'da bir vatandaş araç muayenesi sonrası kendisinden alınan 88,71 TL'lik ücrete itiraz etti. Tüketici mahkemesinin yolunu tutan vatandaşın başvurusuyla araç sahiplerini ilgilendiren bir karar çıktı.

Tüketici mahkemesi vatandaşın itirazını haklı buldu. Emsal bir karara imza atan mahkeme, daha önce de benzer şikayetlerin gündeme geldiğini belirterek, bu komisyonların "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğine hükmetti. Söz konusu ücretin iadesine karar verildi. Bu kararın ardından, benzer şikayetlerle başvuran sürücülerin de ücret iadeleri alması bekleniyor