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Suudilerden 5 milyar dolarlık plan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin çok sağlam bir bünye ile yoluna devam ettiğini söyledi. Ana hedefin enflasyonu gündem olmaktan çıkarmak ve tek haneye indirmek olduğunu ifade eden Yılmaz, önemli mesajlar verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Suudilerden 5 milyar dolarlık plan

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin çok sağlam bir bünye ile yoluna devam ettiğini söyledi. Ana hedefin enflasyonu gündem olmaktan çıkarmak ve tek haneye indirmek olduğunu ifade eden Yılmaz, şu mesajları verdi:

Ekonomi programına ciddi güven var. Gerek portföy gerek doğrudan yatırımlarda Türkiye daha farklı bir döneme girdi. Suudilerin sahip olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğinden bahsetti. Dünyadan çok ciddi bir teveccüh var, yatırımcılardan çok ciddi bir bakış var.

Doğrudan yatırımlar son 7 ayda 6 milyar doları aştı. Yıl sonu 10 milyar doların üstünde olacağız. Türkiye ilgi odağı halinde. Türkiye daha sağlam bünyeyle yoluna devam ediyor. Daha önce 'Enflasyon bir miktar yükselecek ama sonra düşecek. Özellikle yılın ikinci yarısında belirgin düşüş göreceksiniz' dedik. Mahcup olmadık yüzde 75.5'lere kadar çıkmıştı, düşüş sürecine girdi, son 3 ayda 23.5 puan düşüş oldu ve yüzde 52'ye geldi. Yıl sonunda da yüzde 41.5 gibi bir tahminimiz var. Gelecek yıl bu zamanlar yüzde 20 ile 30 arası, yıl sonunda da yüzde 20'nin altında beklentimiz var.

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